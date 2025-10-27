Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:34, 27 октября 2025Спорт

«Ахмат» дома проиграл аутсайдеру РПЛ в матче с шестью голами

«Ахмат» дома проиграл аутсайдеру РПЛ «Сочи» в матче с шестью голами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Грозненский «Ахмат» на своем поле проиграл «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в понедельник, 27 октября, и завершился со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Михаил Игнатов, еще по одному мячу забили Игнасио Сааведра и Дмитрий Васильев. У хозяев два гола на счету Максима Самородова.

Аутсайдер РПЛ «Сочи» одержал вторую победу в сезоне, набрал восемь очков и вышел на 15-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 16 очками занимает восьмое место в чемпионате.

«Сочи» в следующем туре 2 ноября на выезде сыграет с «Оренбургом». «Ахмат» в тот же день на чужом поле встретится с «Балтикой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    В Конгрессе США назвали социопатами выступающих против переговоров по Украине политиков

    «Ахмат» дома проиграл аутсайдеру РПЛ в матче с шестью голами

    В Индии оценили влияние санкций ЕС на Россию

    В Раде заявили о сокращении военной помощи Украине

    «Лукойл» захотел продать свои зарубежные активы

    Таисия Повалий приобрела дом

    В Свердловской области автомобиль сбил двух детей на тротуаре

    Шедевр стоимостью в миллионы рублей случайно продали в 300 раз дешевле

    На вооружении ВСУ заметили очередную американскую БМП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости