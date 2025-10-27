«Ахмат» дома проиграл аутсайдеру РПЛ в матче с шестью голами

«Ахмат» дома проиграл аутсайдеру РПЛ «Сочи» в матче с шестью голами

Грозненский «Ахмат» на своем поле проиграл «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в понедельник, 27 октября, и завершился со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Михаил Игнатов, еще по одному мячу забили Игнасио Сааведра и Дмитрий Васильев. У хозяев два гола на счету Максима Самородова.

Аутсайдер РПЛ «Сочи» одержал вторую победу в сезоне, набрал восемь очков и вышел на 15-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 16 очками занимает восьмое место в чемпионате.

«Сочи» в следующем туре 2 ноября на выезде сыграет с «Оренбургом». «Ахмат» в тот же день на чужом поле встретится с «Балтикой».