Американский баскетболист рассказал о страхе из-за переезда в Россию

Американский баскетболист «Зенита» Роберсон нервничал из-за переезда в Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский баскетболист петербургского «Зенита» Андре Роберсон рассказал о страхе из-за переезда в Россию. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я не знал, чего ожидать, и немного нервничал, не буду врать», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что был в курсе политических событий в мире, поэтому пообщался со знакомыми перед переездом в страну.

Роберсон перешел в «Зенит» в 2025 году. Ранее он выступал за клуб Национальной баскетбольной лиги «Бруклин Нетс».

Ранее бразильский полузащитник «Зенита» Артур описал страх перед переездом в Россию. Футболист заявил, что опасался того, что в России всегда холодно, добавив, что соотечественники из команды успокоили его.

