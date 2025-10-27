Спорт
23:07, 27 октября 2025Спорт

Быстров пошутил о причастности Карпина к попытке похищения футболиста Зенита Мостового

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров на канале «О, Родной футбол» в YouTube высказался о попытке похищения футболиста петербуржцев Андрея Мостового.

Экс-игрок в шутку сделал предположение о причастности к произошедшему главного тренера «Динамо» Валерия Карпина, так как инцидент произошел накануне игры сине-бело-голубых против динамовцев.

Другой гость программы, бывший футболист и тренер Игорь Шалимов, в ответ на реплику Быстрова призвал отказаться от шуток про преступление. «На самом деле, ничего смешного. Всем надо быть аккуратнее, и не только в Питере», — заявил Шалимов.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал четверых обвиняемых в похищении Мостового. 23 октября молодые люди пытались насильно посадить игрока в свою машину около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен вырвался, ему помог друг-хоккеист. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

    Все новости