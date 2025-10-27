Россия
11:04, 27 октября 2025Россия

Число жертв взрыва на заводе в Копейске снова возросло

Число жертв взрыва на заводе в Копейске Челябинской области возросло до 13
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Чирков / ТАСС

Число жертв взрыва на заводе в Копейске Челябинской области возросло до 13. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

По итогам сверки сформирован список жертв трагедии. В нем 23 сотрудника предприятия. Тринадцать человек признаны погибшими, их тела найдены. На месте взрыва разбирают завалы

правительство Челябинской области

По информации челябинских властей, специалисты продолжают поиск тел. Также проведут работу по их идентификации.

Взрывы и пожар на заводе в Копейске произошли вечером 22 октября, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса. В городе после взрыва ввели режим ЧС и объявили траур. В сети опубликовали кадры момента взрыва на заводе, а также огненного шара, возникшего после ЧП.

