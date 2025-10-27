Еще один аэропорт на юге России захотели открыть до конца года

Депутат Водолацкий: Аэропорт Ростова откроют до конца 2025 года

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону захотели открыть до конца 2025 года. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с RostovGazeta.

По словам депутата, после возобновления работы авиагаваней Краснодара и Геленджика они обратились в Минтранс и Росавиацию, попросив ускорить принятие аналогичного решения относительно Ростовской области. Водолацкий понадеялся, что уже с ноября ростовский аэропорт будет работать в тестовом режиме.

При этом ранее в Росавиации опровергли планы открыть аэропорт Платов в ближайшее время. Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что работа над открытием остальных авиагаваней юга России идет после возобновления полетов в Геленджик. Министр не стал обозначать сроки воплощения задуманного, но подчеркнул, что аэропорт Геленджика точно не будет последним открывшимся. Вскоре после этого возобновила работу авиагавань Краснодара.