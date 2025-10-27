Спорт
18:10, 27 октября 2025Спорт

Назван фаворит чемпионата Англии по футболу

Букмекеры назвали Арсенал фаворитом чемпионата Англии по футболу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Букмекеры назвали фаворита чемпионата Англии по футболу в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению букмекеров, с наибольшей доли вероятности титул завоюет лондонский «Арсенал». На победу столичного клуба можно в среднем поставить с коэффициентом 1,45. Помимо этого, можно сделать ставку на то, что чемпионат Англии выиграет любая другая команда, кроме канониров. Это событие оценивается коэффициентом 2,75.

На победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Манчестер Сити» можно поставить с коэффициентом 5,50. Тройку главных претендентов на титул по версии букмекеров замыкает «Ливерпуль» (7,50).

«Арсенал» после девяти туров лидирует в чемпионате Англии с 22 очками. «Манчестер Сити» с 16 очками находится на пятой строчке. «Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает седьмое место.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал фаворита чемпионата Испании в нынешнем сезоне. По его версии, победит мадридский «Реал».

