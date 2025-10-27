Назван фаворит чемпионата Испании по футболу

Суперкомпьютер Opta назвал «Реал» фаворитом чемпионата Испании по футболу

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита чемпионата Испании по футболу сезона-2025/2026. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным суперкомпьютера, победить должен мадридский «Реал». Opta повысил шансы «сливочных» на титул Ла Лиги до 68,9 процента. Вероятность триумфа «Барселоны» оценена в 25,7 процента, что более чем вдвое ниже показателя сливочных. «Атлетико» получает лишь 3,4 процента на чемпионство.

Оценка основана на обновленных моделях Opta, которые учитывают текущую форму, очковый задел и сложность календаря. Ключевым триггером пересмотра стала победа «Реала» в очной встрече с «Барселоной» со счетом 2:1.

Таким образом, после десяти туров «Реал» набрал 27 очков и упрочил лидерство в чемпионате Испании. «Барселона» с 22 очками находится на втором месте.