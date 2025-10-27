Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:53, 27 октября 2025Спорт

Назван фаворит чемпионата Испании по футболу

Суперкомпьютер Opta назвал «Реал» фаворитом чемпионата Испании по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита чемпионата Испании по футболу сезона-2025/2026. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным суперкомпьютера, победить должен мадридский «Реал». Opta повысил шансы «сливочных» на титул Ла Лиги до 68,9 процента. Вероятность триумфа «Барселоны» оценена в 25,7 процента, что более чем вдвое ниже показателя сливочных. «Атлетико» получает лишь 3,4 процента на чемпионство.

Оценка основана на обновленных моделях Opta, которые учитывают текущую форму, очковый задел и сложность календаря. Ключевым триггером пересмотра стала победа «Реала» в очной встрече с «Барселоной» со счетом 2:1.

Таким образом, после десяти туров «Реал» набрал 27 очков и упрочил лидерство в чемпионате Испании. «Барселона» с 22 очками находится на втором месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

    Популярная соцсеть представила новый инструмент развития авторов и объединения зрителей

    В России оценили будущее переговоров с США по Украине

    В России анонсировали жесткий ответ на удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Два дома напротив Кремля признали памятниками архитектуры

    Таинственные огни и поднимающиеся из глубины объекты. Американцев встревожили зафиксированные у побережья аномалии

    Россия подарила Киргизии растительное масло

    Российские войска вошли в еще один город у Красноармейска

    Появились данные о местонахождении заказчика похищений российских бизнесмена и футболиста

    Захарова оценила попытки Запада «порвать» российскую экономику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости