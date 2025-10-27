Роднина пожаловалась на взлом аккаунта в Telegram

Ирина Роднина пожаловалась на взлом своего аккаунта в Telegram

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о взломе своего аккаунта в Telegram. Об этом сообщает Sport24.

«Узнала об этом, когда мне позвонили те люди, которым, якобы от меня, пришли послания», — пожаловалась Роднина. Она добавила, что пока не знает, как будет решать эту проблему.

Роднина также высказала отношение к инициативам по блокировке соцсетей. «Была бы рада, если бы все это было закрыто», — добавила депутат.

Ранее Роднина назвала самую неприятную, по ее мнению, проблему российского спорта. По ее словам, это отстранение атлетов от международных турниров.