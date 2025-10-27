Российский вратарь забросил шайбу в матче чемпионата Белоруссии по хоккею

Российский вратарь смоленского хоккейного клуба «Славутич» Денис Синягин стал автором шайбы в матче чемпионата Белоруссии против «Динамо-Молодечно». Об этом сообщает ТАСС.

Голкипер отличился в конце третьего периода при счете 2:1 в пользу своей команды. Соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока и Синягин нанес точный бросок по пустым воротам.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Славутича», Синягин также записал на свой счет голевую передачу. Смоленская команда выступает в чемпионате Белоруссии с прошлого сезона.

В марте голом в составе «Нью-Йорк Айлендерс» отметился российский вратарь Илья Сорокин. Форвард «Нэшвилл Предаторс» Стивен Стэмкос поразил собственные ворота, однако сделал это после того, как голкипер «Айлендерс» отразил бросок.