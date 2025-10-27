В МИД высказались о подвижках в переговорах России и Украины

Подвижек по вопросу нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Я могу только сослаться на рассказ [пресс-секретаря президента России] Дмитрия Сергеевича Пескова, который сказал, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. Вот с тех пор ситуация не изменилась», — сообщил дипломат.

Ранее в украинской разведке назвали сроки начала переговоров с Россией. Сообщалось, что они могут быть организованы в 2026 году.

20 октября власти Европейского союза (ЕС) призвали организовать переговоры Москвы и Киева. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.