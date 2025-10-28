«Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

Bloomberg: Великобритания планирует разместить свои войска на Украине

Великобритания готовится разместить свои войска на Украине и тестирует новые технологии на случай потенциальной войны с Россией в Прибалтике. Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет издание, прошедшие в Латвии учения Forest Guardian («Лесной страж») стали для британского командования крупнейшими на территории страны с 1990-х годов. Помимо сотен военнослужащих, Лондон отправил для совместного обучения с латвийскими и канадскими военными десятки специалистов компаний военно-промышленного комплекса. По мнению журналистов, актуальность учений вызвана растущей напряженностью в отношениях с Россией.

В Британии заявили о готовности разместить войска на Украине

Как пишет издание, следующей операцией по размещению британских войск за рубежом может стать отправка контингента на Украину в рамках «коалиции желающих». Как сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, ведомство готовит пакет помощи в размере «значительно больше» 100 миллионов фунтов стерлингов (10,6 миллиарда рублей) на подготовку инфраструктуры к размещению военных на украинской территории.

По данным СМИ, британские военнослужащие будут обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдали от линии фронта. Кроме того, Военно-морские и Военно-воздушные силы Великобритании примут участие в патрулировании воздушного и морского пространства.

4 сентября заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард рассказал о подготовке к возможной отправке своих войск на Украину в случае заключения мирного соглашения. По словам чиновника, Лондон готов «оказать Украине всестороннюю поддержку» после урегулирования конфликта с Россией.

По информации The Telegraph, британские власти рассматривают отправку военного контингента сроком на пять лет. Как предполагается, за этот срок солдаты армии Великобритании смогут подготовить военнослужащих ВСУ, а также дать им время на восстановление и передышку.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Что еще отрабатывают британские войска

Издание также отмечает, что солдаты 11-й бригады Вооруженных сил Великобритании в рамках учений «Лесной страж» отработали создание оборонительных рубежей и подготовку засад с применением наземных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации журналистов, отработка действий в лесной и болотистой местности Латвии связана с будущей переброской подразделения в Финляндию.

По мнению командира подразделения Мэтта Льюиса, один из ключевых приоритетов для Лондона в настоящий момент — сделать меньшую по численности армию более эффективной на большей территории. Генерал подчеркнул, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО привело к географическому вызову, с которым британской армии «не приходилось сталкиваться последние 50–60 лет».

НАТО размышляет о том, как распределить ограниченные ресурсы по огромной новой территории Мэтт Льюис командир 11-й бригады Вооруженных сил Великобритании

Помимо использования БПЛА и наземных роботов, британские войска также отработали внедрение новых технологий в вертикаль командования — например, систему управления полем боя Cobalt британского стартапа Arondite. Как утверждается, платформа на основе искусственного интеллекта позволит объединить в единую сеть подразделения БПЛА, наземных роботов и артиллерии, а также избавиться от бумажных карт в боевых действиях.

Если мы вступим в очередной конфликт, адаптируясь к нему по старомодным циклам подготовки, мы проиграем Уилл Блайт сооснователь компании Arondite

Что говорят в Великобритании о войне с Россией?

Премьер-министр Кир Стармер заявил о нежелании войны с Россией в результате отправки западных миротворцев на Украину. По его словам, втягивание Лондона в конфликт с Москвой — «это последнее, что кто-либо хочет видеть» в случае реализации плана «коалиции желающих».

При этом политик 1 июня также подчеркнул в статье в газете The Sun, что главной целью британской армии является «восстановление боеготовности» Великобритании. Он также заявил о якобы угрозе со стороны России, включая инциденты в воздушном пространстве.

Нам напрямую угрожают государства с передовыми вооруженными силами, поэтому мы должны быть готовы сражаться и побеждать Кир Стармер премьер-министр Великобритании

В мае издание The Telegraph сообщило о начале разработки британскими властями обновленного плана действий на случай войны с Россией. В секретном документе будет определена реакция правительства на объявление войны, а также затронуты вопросы организации бункеров для королевской семьи и кабинета министров, общественного вещания и накопления ресурсов.

Фото: Leon Neal / Getty Images

Как Москва отвечает на планы Великобритании?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. По его словам, британские власти в ходе визита президента США Дональда Трампа представили ему планы ужесточения антироссийских санкций и дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на статью Кира Стармера заявила, что Британия сама занимается эскалацией напряженности в Европе и по всему миру. По мнению дипломата, Лондон сделал все, чтобы вновь запустить эскалацию конфликта на Украине.