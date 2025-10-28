Наука и техника
02:01, 28 октября 2025Наука и техника

Samsung выпустит самый дорогой смартфон

Samsung представит тройной смартфон Galaxy Z TriFold за 220 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Miror Pro / YouTube

Корпорация Samsung представит складывающийся втрое смартфон до конца октября. Об этом сообщает корейское издание The Korea Herald.

В начале сентября источники медиа ET News заявили, что Samsung готовится выпустить аппарат с тремя экранами. Инсайдеры рассказали, что девайс покажут на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 28 по 31 октября.

Также источники сообщили, что новое устройство окажется самым дорогим смартфоном в линейке IT-гиганта. Его стоимость может достигать 4 миллионов вон, или около 220 тысяч рублей. Телефон предположительно назовут Galaxy Z TriFold.

Кроме того, авторы The Korea Herald сослались на известного инсайдера Эвана Бласса, который заявил, что новый смартфон будет доступен лишь на определенных рынках. Дорогой аппарат появится в Китае, Сингапуре, Тайване и, возможно, ОАЭ. Это связано с высокой ценой складного флагмана — известно, что Samsung заготовила всего 50 тысяч единиц устройств.

В середине октября Samsung анонсировала в Китае премиальный складной смартфон W26. Девайс с 16 гигабайтами оперативной памяти и поддержкой сотовой связи оценили в 16 999 юаней, или около 190 тысяч рублей.

    Все новости