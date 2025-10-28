ISU начал расследование в отношении державших в руках игрушечную МБР китайских фигуристов

ISU начал расследование в отношении державших в руках игрушечную МБР китайцев

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование в отношении китайских фигуристов Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин, выступающих в танцах на льду. Об этом сообщает AP.

Поводом стал инцидент на Гран-при Китая, где спортсмены заняли восьмое место. После произвольного танца среди брошенных болельщиками на лед мягких игрушек оказалось плюшевое изделие в виде межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Дунфэн-61». Спортсмены взяли игрушку в руки и сидели с ней в ожидании оценок. Кадры попали в телетрансляцию.

«ISU сожалеет о произошедшем инциденте и проведет дальнейшее расследование», — сообщили в федерации.

Ранее ISU выложил видео проката российского фигуриста Петра Гуменника под песню на украинском языке. Ролик был опубликован в соцсети X, однако позднее удален.