Экономика
01:59, 28 октября 2025Экономика

Россиян научили очищать ковер от пятен

Специалист по химчистке Минько: Убрать пятна с шелка помогут деликатные составы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Чтобы вывести различные пятна с ковра, важно учитывать как материал самого изделия, так и вид загрязнения. Правильно делать это россиян научил специалист по химчистке мебели сервиса для поиска специалистов «Профи» Никита Минько в беседе с РБК.

По словам эксперта, с ковра, выполненного из синтетического материала, удастся вывести практически любое, даже застарелое пятно. «Но с натуральных волокон это сделать не так просто: c синтетики засаленность удаляется щелочным энзимным средством, с шерсти — легким щелочным средством. Шелк, хлопок и вискозу нельзя доводить до такого состояния, для них используются особые, очень деликатные составы», — отметил он.

Кофе, шоколад и вино Минько порекомендовал удалять кислотным пятновыводителем, кровь — энзимным пятновыводителем либо холодной водой, если пятну не более двух суток, чернила — специальным средством для удаления маркера и чернил, а въевшуюся грязь — пятновыводителем с сильным щелочным составом. Что касается пятен от животных, полезным окажется средство, которое нейтрализует неприятные запахи. Специалист подчеркнул, что все вышеуказанные средства важно вымывать из изделия методом экстракции: так, если просто нанести их потереть ковер, пятно разотрется и станет невыводимым. Вместо этого все загрязнения необходимо вымывать под мощным напором воды. Помимо этого, Минько предупредил, что практически все пятновыводители нельзя использовать на натуральных тканях — в противном случае изделие будет испорчено. «К тому же пятновыводители нужно вымывать ополаскивателем с противоположным химическим действием — например, кислотным после щелочного», — уточнил он.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина заявила, что в коврах и мягкой мебели дома могут завестись пылевые клещи. Эксперт добавила, что со временем на вещи накапливается все большее количество загрязняющих веществ. В связи с этим она призвала тщательно пылесосить ковры в доме каждую неделю и ежегодно сдавать их в химчистку.

