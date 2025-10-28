Россия
Стало известно об угрозе затопления тысяч бойцов ВСУ из-за атак на водохранилище в России

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Под угрозой затопления из-за ударов по Белгородскому водохранилищу оказались около четырех тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

По его данным, вода от водохранилища может дойти до Волчанска Харьковской области, где может смыть оборонные линии 57-й и 58-й бригад ВСУ. Удерживать город при таком раскладе украинские военные не смогут — препятствий для продвижения российских военных в регионе не будет.

Угроза затопления, как уточняется, станет серьезной только при разрушении плотины Белгородского водохранилища. В этом случае выход реки Донец из берегов продлится не больше двух недель, указывается в публикации.

ВСУ 25 октября нанесли ракетный удар по плотине водохранилища в Белгородской области и повредили ее, за этим последовало еще несколько ударов. В результате в водохранилище начал падать уровень воды и произошел разлив воды в селах, которые находятся ниже по течению дамбы. Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться.

