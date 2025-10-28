Спорт
Тренер ПСЖ оценил шансы Сафонова получить место в основе команды

Тренер ПСЖ Энрике о вратаре Сафонове: Ни у кого нет гарантированного места
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике во время пресс-конференции оценил шансы российского голкипера Матвея Сафонова получить место в основе команды. Его слова приводит Footmercato.

Энрике ответил на вопрос о конкуренции между российским вратарем и основным голкипером Люком Шевалье, отметив, что он позволяет выйти на поле игрокам, которые могут хорошо себя проявить.

«То, к чему я стремлюсь, — это наилучшим образом управлять тем, что, по моему мнению, лучше всего подходит для команды. Ни у кого нет гарантированного места. Это зависит от уровня игрока, от того, что мы считаем лучшим для нас», — заявил тренер.

Ранее стало известно, что Сафонов захотел покинуть ПСЖ из-за отсутствия игрового времени. Россиянин выразил недовольство тем, что ему отводят роль второго голкипера, и начал сомневаться в своем будущем в парижском клубе.

В нынешнем сезоне Сафонов не провел ни одного официального матча за ПСЖ. В команде у футболиста статус резервного вратаря. 26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

