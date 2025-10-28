Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:51, 28 октября 2025Россия

В России принят закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится?

Госдума приняла закон о призыве на срочную службу с 1 января по 31 декабря
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. В течение всего года теперь будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

При этом отправка призывников в части для прохождения службы станет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Названы преимущества нового формата призыва

«Новый формат призыва позволит разгрузить работу призывных комиссий и военных комиссариатов во время кампании, что повысит качество их работы», — сказал депутат Госдумы Юрий Швыткин. Кроме того, медицинские обследования и психологический отбор будут проходить более тщательно, их качество заметно вырастет.

По словам Швыткина, главное, что изменит новый закон, — качество отбора призывного контингента. Он добавил, что закон устанавливает предельный срок явки в военный комиссариат после размещения электронной повестки: он ограничен 30 сутками.

Материалы по теме:
С какими болезнями в 2025 году не берут в армию? Что такое «Расписание болезней», с которыми не должны брать в армию
С какими болезнями в 2025 году не берут в армию?Что такое «Расписание болезней», с которыми не должны брать в армию
12 февраля 2025
В осенний призыв в России начнут действовать электронные повестки. Что ждет призывников за неявку в военкомат?
В осенний призыв в России начнут действовать электронные повестки. Что ждет призывников за неявку в военкомат?
22 сентября 2025

«Непосредственно даты отправки не меняются. Мы просто оптимизируем работу военных комиссариатов, чтобы они проводили всю основную работу не в сжатые сроки перед самым призывом, а распределяли нагрузку равномерно по всему году», — уточнил депутат.

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Профильный комитет Совфеда одобрил закон

В первом чтении Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве в армию 24 сентября. Второе чтение документа состоялось 21 октября. В третьем, окончательном чтении закон приняли во вторник, 28 октября.

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о призыве в армию в течение года. Верхняя палата парламента рассмотрит документ в среду, 29 октября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России принят закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится?

    Футболист оконфузился на тренировке из-за бутс Louis Vuitton

    Россиянин продал знакомую в сексуальное рабство

    81-летний пилот потерпел крушение и не выжил во время посадки на аэродроме в Европе

    Установлен отдавший приказ на убийство российских военнопленных подполковник ВСУ

    Симоньян прислали повестку в суд

    Зеленский анонсировал встречу для обсуждения прекращения огня

    Расходы на введение НДС для операций по банковским картам оценили

    Боец UFC из России ответила высказавшемуся о ее национальности фанату

    В МИД рассказали о работе разведки НАТО у границ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости