В России принят закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится?

Госдума приняла закон о призыве на срочную службу с 1 января по 31 декабря

Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. В течение всего года теперь будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

При этом отправка призывников в части для прохождения службы станет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Названы преимущества нового формата призыва

«Новый формат призыва позволит разгрузить работу призывных комиссий и военных комиссариатов во время кампании, что повысит качество их работы», — сказал депутат Госдумы Юрий Швыткин. Кроме того, медицинские обследования и психологический отбор будут проходить более тщательно, их качество заметно вырастет.

По словам Швыткина, главное, что изменит новый закон, — качество отбора призывного контингента. Он добавил, что закон устанавливает предельный срок явки в военный комиссариат после размещения электронной повестки: он ограничен 30 сутками.

«Непосредственно даты отправки не меняются. Мы просто оптимизируем работу военных комиссариатов, чтобы они проводили всю основную работу не в сжатые сроки перед самым призывом, а распределяли нагрузку равномерно по всему году», — уточнил депутат.

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Профильный комитет Совфеда одобрил закон

В первом чтении Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве в армию 24 сентября. Второе чтение документа состоялось 21 октября. В третьем, окончательном чтении закон приняли во вторник, 28 октября.

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о призыве в армию в течение года. Верхняя палата парламента рассмотрит документ в среду, 29 октября.