Врач развеял миф о сильном иммунитете и защите от гриппа

Причина частых простуд, как правило, не связана с плохой работой иммунитета, уверен врач-терапевт Тим Хендрикс. Миф о сильном и слабом иммунитете он развеял в беседе с HuffPost.

Хендрикс отметил, что осенью многие стремятся любыми способами укрепить иммунитет, чтобы не болеть. Однако врач назвал это бесполезным занятием. По его словам, для защиты от гриппа и простуды большинству людей достаточно просто чаще мыть руки, избегать скопления людей, не трогать руками лицо и правильно питаться.

«Единственное исключение — это люди с иммунодефицитом, например, после лечения рака, красной волчанки или болезни Крона. Обычно такие пациенты точно знают от врачей об уязвимости своей иммунной системы», — рассказал специалист.

Хендрикс добавил, что все остальные, как правило, болеют из-за того, что часто находятся в зоне потенциального заражения. Так, по его словам, повышенному риску простуд подвергаются члены больших семей, особенно с маленькими детьми. Он объяснил, что дети более уязвимы из-за возраста, к тому же они каждый день ходят в детский сад, школу, где контактируют с большим количеством вирусов и инфекций.

Также, по словам врача, в сезон простуд сильно рискуют сотрудники образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, он добавил, что из-за частого контакта с соседями у жителей многоквартирных домов шанс заболеть немного выше, чем у тех, кто живет в коттеджах.

