13:40, 29 октября 2025Спорт

Баскетболиста клуба НБА задержали в аэропорту с наркотиками

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lucas Peltier / Imagn Images / Reuters

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Брэндон Уильямс был задержан в аэропорту Далласа (штат Техас, США). Об этом сообщает DLLS Sports.

Американец попытался провезти около 36 граммов марихуаны. Наркотики нашли в его чемодане сотрудники службы безопасности аэропорта, после чего вызвали на место полицию.

Баскетболиста арестовали. Он отрицает вину, отмечая, что чемодан собирал его менеджер.

Ранее хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов в социальных сетях признался в употреблении кокаина. Спортсмен извинился перед руководством красно-белых, болельщиками и партнерами, отметив, что полностью раскаивается в поступке, а также заявил, что проходит терапию и получает помощь специалистов.

