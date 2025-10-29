Баскетболиста клуба НБА задержали в аэропорту с наркотиками

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Брэндон Уильямс был задержан в аэропорту Далласа (штат Техас, США). Об этом сообщает DLLS Sports.

Американец попытался провезти около 36 граммов марихуаны. Наркотики нашли в его чемодане сотрудники службы безопасности аэропорта, после чего вызвали на место полицию.

Баскетболиста арестовали. Он отрицает вину, отмечая, что чемодан собирал его менеджер.

Ранее хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов в социальных сетях признался в употреблении кокаина. Спортсмен извинился перед руководством красно-белых, болельщиками и партнерами, отметив, что полностью раскаивается в поступке, а также заявил, что проходит терапию и получает помощь специалистов.

