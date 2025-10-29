Спорт
Монсон призвал отказаться от трансляции ОИ-2026 в России в случае недопуска ее спортсменов

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон призвал отказаться от трансляции в России зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии в случае недопуска представителей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отказался считать Игры без россиян мировым спортивным праздником, назвав их региональным турниром. «Какой смысл смотреть Олимпиаду, если одну из самых сильных стран просто не пускают на старт?» — добавил Монсон.

На Игры-2026 на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальных россиян большинство федераций по зимним видам спорта не допускает до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.

В мае 2023 года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016-м боец стал гражданином ЛНР. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Кроме того, боец является почетным гражданином Абхазии.

