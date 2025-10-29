Экономика
12:56, 29 октября 2025Экономика

Набиуллина назвала откроющий инфляции дорогу вверх фактор

Глава ЦБ Набиуллина: Повышение таргета приведет к разгону инфляции в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Повышение таргета является проинфляционным фактором, такое решение даст населению и бизнесу четкий сигнал, что регулятор столкнулся с проблемами в борьбе с ростом потребительских цен. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Если и говорить об изменении таргета по инфляции в будущем, отметила руководитель регулятора, то исключительно в контексте снижения цели. В противном случае, пояснила она, для инфляции откроется «дорога вверх». «Когда вы повышаете таргет, это просто четкий сигнал всем — и населению, и бизнесу. Это открытие дороги вверх по инфляции», — резюмировала Набиуллина.

Нынешняя цель по инфляции в России и без того является одной из самых высоких в мире, добавила глава ЦБ. Большинство стран с развивающейся экономикой, подчеркнула она, после установления таргета на определенном уровне в дальнейшем все равно переходили к снижению цели. Этим путем может пойти в том числе Россия. «Речь скорее идет о снижении таргета, нежели о его повышении», — заключила Набиуллина.

Материалы по теме:
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
5 сентября 2025
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
24 октября 2025

В то же время некоторые эксперты, напротив, считают, что нынешняя цель по инфляции в России перестала соответствовать вызовам времени. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, в частности, отмечала, что текущий уровень в 4 процента был установлен в 2014 году совсем при других экономических и политических обстоятельствах.

На этом фоне руководству ЦБ, поясняла она, следовало бы поменять свой взгляд по этому вопросу и взять пример с финансовых властей Казахстана, которые недавно подняли таргет до пяти процентов. Со схожим призывом до этого выступил глава Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, который призвал повысить таргет еще в большей степени — до 7 процентов.

