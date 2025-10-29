Спорт
19:19, 29 октября 2025Спорт

Российский борец-чемпион рассказал о помощи от американских соперников

Борец Садулаев: Американец Снайдер отправил письмо в МОК с поддержкой России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев рассказал о помощи от американских соперников. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен рассказал, что дружит с американцем Кайлом Снайдером. Он признался, что Снайдер лично отправил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с поддержкой России, подчеркнув, что соревнования теряют интерес без россиян.

Перед стартом Игр-2024 в Париже МОК опубликовал имена российских спортсменов, допущенных до выступления в Париже в качестве нейтральных атлетов. В их числе было 10 представителей спортивной борьбы, однако Садулаев среди них не значился.

После этого Снайдер поддержал Садулаева. Он выразил надежду, что Международный олимпийский комитет изменит свое решение.

