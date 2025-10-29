Российский гимнаст рассказал о поддержке со стороны сборной Болгарии на чемпионате мира

Российский гимнаст Маринов: Болгары поддерживали меня на ЧМ

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал о поддержке со стороны представителей сборной Болгарии на чемпионате мира — 2025 в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я слышал, как они с трибуны кричали и очень болели», — рассказал Маринов. Он добавил, что знаком практически со всеми гимнастами, а также тренерами сборной Болгарии.

Кроме того, россиянин рассказал, что в 2022 году ему поступало предложение выступать за Болгарию. «А сейчас, в Джакарте, вообще никаких намеков не было, даже никто не вспоминает, что было три года назад», — добавил Маринов.

На ЧМ-2025 россиянин завоевал бронзовую медаль в упражнении на брусьях. Спортсмен родился в 2000 году в Софии в семье болгарина и русской. В детстве атлет переехал с матерью в Россию, у него есть российский и болгарский паспорта.