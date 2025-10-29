Стало известно о росте числа жертв взрыва на заводе в Копейске

РЕН ТВ: Число жертв взрыва на заводе в Копейске выросло до 18

Число жертв взрыва на заводе в Копейске снова выросло — до 18. Об этом стало известно из публикации РЕН ТВ.

Ранее в правительстве Челябинской области сообщили, что по итогам сверки был сформирован список жертв происшествия на предприятии, в который вошли 23 человека, из них 13 уже признаны погибшими — их тела были найдены.

По данным издания, спасатели продолжают разбирать завалы.

О взрыве на заводе в Копейске стало известно 22 октября. Предварительно, причиной произошедшего могло стать нарушение технологического процесса. В сети были опубликованы кадры момента взрыва на заводе, а также огненного шара, возникшего после ЧП.