12:47, 29 октября 2025Россия

Стало известно о росте числа жертв взрыва на заводе в Копейске

РЕН ТВ: Число жертв взрыва на заводе в Копейске выросло до 18
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Чирков / ТАСС

Число жертв взрыва на заводе в Копейске снова выросло — до 18. Об этом стало известно из публикации РЕН ТВ.

Ранее в правительстве Челябинской области сообщили, что по итогам сверки был сформирован список жертв происшествия на предприятии, в который вошли 23 человека, из них 13 уже признаны погибшими — их тела были найдены.

По данным издания, спасатели продолжают разбирать завалы.

О взрыве на заводе в Копейске стало известно 22 октября. Предварительно, причиной произошедшего могло стать нарушение технологического процесса. В сети были опубликованы кадры момента взрыва на заводе, а также огненного шара, возникшего после ЧП.

