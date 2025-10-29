Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 29 октября 2025Мир

Стало известно о запрете ЕС говорить с Россией

Профессор Дизен: Брюссель не позволяет странам ЕС говорить с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pxhere

Брюссель не позволяет странам-участницам Европейского союза (ЕС) разговаривать с Россией, тем самым изолируя государства и принося им вред. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Когда-то Евросоюз был мирным сообществом, приносившим экономическую выгоду своим государствам — участникам. Теперь же руководство ЕС требует, чтобы эти страны стали изгоями, воруя активы или уничтожая национальные бюджеты для финансирования войны. Никому из них не позволено поднять трубку и поговорить с Россией», — отметил эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидеры стран Европы, обвиняя Россию в подготовке вторжения в страны Североатлантического альянса и ЕС, обманывают свои народы и расчехляют топор войны.

Дипломат в очередной раз повторил позицию Москвы о том, что у нее нет и не было намерений нападать на страны Евросоюза или НАТО.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Технологии «Буревестника» применили в космических программах

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости