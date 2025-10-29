Суд сурово обошелся с поджигателем здания правительства в российском регионе

Во Владимире поджегший здание правительства области получил 8 лет колонии

Во Владимире суд приговорил 25-летнего местного жителя, поджегшего здание правительства области, к восьми годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Владимирской области.

По данным следствия, обвиняемый несколько дней общался с неустановленным лицом. По его указу он купил в различных магазинах Владимира необходимое для изготовления трех самодельных взрывных устройств и зажигательной смеси. Изготовив их, он приехал на такси к зданию правительства Владимирской области и бросил бутылку со смесью и взрывное устройство в здание, а потом попытался поджечь стоящую рядом служебную машину правительства.

Он был задержан сотрудниками УФСБ. При задержании он распылил в лицо двум правоохранителям перцовую смесь. В результате силовики получили ожоги глаз.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывных устройств»), части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные перевозка и ношение взрывных устройств»), части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога, взрыва») и части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Осужденный — Владислав Афанасьев. После задержания он объяснил, что кинуть коктейли Молотова в здание правительства его заставили мошенники, которые обманули его по телефону на деньги. Они, как утверждал напавший, пообещали ему вернуть средства в том случае, если Афанасьев подожжет здание правительства.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявлял, что это были мошенники с Украины.