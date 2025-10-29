Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 29 октября 2025Силовые структуры

Суд сурово обошелся с поджигателем здания правительства в российском регионе

Во Владимире поджегший здание правительства области получил 8 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Во Владимире суд приговорил 25-летнего местного жителя, поджегшего здание правительства области, к восьми годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Владимирской области.

По данным следствия, обвиняемый несколько дней общался с неустановленным лицом. По его указу он купил в различных магазинах Владимира необходимое для изготовления трех самодельных взрывных устройств и зажигательной смеси. Изготовив их, он приехал на такси к зданию правительства Владимирской области и бросил бутылку со смесью и взрывное устройство в здание, а потом попытался поджечь стоящую рядом служебную машину правительства.

Он был задержан сотрудниками УФСБ. При задержании он распылил в лицо двум правоохранителям перцовую смесь. В результате силовики получили ожоги глаз.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывных устройств»), части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные перевозка и ношение взрывных устройств»), части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога, взрыва») и части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Осужденный — Владислав Афанасьев. После задержания он объяснил, что кинуть коктейли Молотова в здание правительства его заставили мошенники, которые обманули его по телефону на деньги. Они, как утверждал напавший, пообещали ему вернуть средства в том случае, если Афанасьев подожжет здание правительства.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявлял, что это были мошенники с Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Рок-музыканту вынесли приговор за нападение на главу крупной российской IT-компании

    Ведущий Первого канала назвал условие исчезновения русофобии в мире

    «Радиостанция Судного дня» неожиданно вышла в эфир с загадочным словом

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости