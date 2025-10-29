Спорт
Третьяк оценил признание хоккеиста «Спартака» в употреблении наркотиков

Владислав Третьяк: Морозов молодец, что признался в употреблении наркотиков
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Иван Морозов

Иван Морозов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил признание хоккеиста «Спартака» Ивана Морозова в употреблении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер похвалил игрока, добавив, что возвращение в хоккей зависит от него самого. «Мало людей, которые не ошибаются, и если он признал эту ошибку, готов ее искупить на ледовой площадке, то, значит, он молодец», — отметил Фетисов.

Ранее Морозов в социальных сетях признался в употреблении кокаина. Спортсмен извинился перед руководством «Спартака», болельщиками и партнерами, отметив, что полностью раскаивается в поступке, а также заявил, что проходит терапию и получает помощь специалистов.

Об отстранении 25-летнего хоккеиста за нарушение антидопинговых правил стало известно в сентябре. В «Спартаке» рассказали, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в пробе игрока запрещенное вещество, и заявили, что Морозов не будет допускаться до тренировок, пока не завершится расследование.

