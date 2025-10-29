Спорт
14:17, 29 октября 2025

В Госдуме оценили возможный отказ от трансляции Олимпиады-2026 в России

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила возможный отказ от трансляции в России зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, все зависит от допуска россиян к соревнованиям. «Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране», — заявила Журова.

Ранее от трансляции Игр в России в случае недопуска россиян призвал отказаться боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон. «Какой смысл смотреть Олимпиаду, если одну из самых сильных стран просто не пускают на старт?» — отметил он.

На Игры-2026, которые пройдут в феврале, на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальных россиян большинство федераций по зимним видам спорта не допускает до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.

