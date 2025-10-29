ВСУ ударили по территории близ предприятия в российском регионе

Глава Марий Эл Зайцев: ВСУ ударили по территории близ промышленного предприятия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию, которая находится рядом с предприятием в Марий Эл. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в Telegram-канале.

«Сегодняшней ночью Республика Марий Эл подверглась атаке БПЛА. Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона», — сообщил Зайцев.

По его данным, никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Глава республики призвал жителей доверять только официальной информации.

Согласно информации Минобороны, над Марий Эл силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Всего над Россией за ночь перехватили 100 дронов, из-за атак в Крыму загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, в Ставропольском крае под удар попала промзона.