Золотую медаль сборной России по хоккею выставили на аукцион

Золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009 выставили на аукцион

Золотая медаль, завоеванная сборной России по хоккею на чемпионате мира 2009 года, выставлена на аукционе «Литфонда». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, награда принадлежит бывшему генеральному менеджеру национальной команды Павлу Попову. Наряду с медалью на торги также попали памятные часы Hublot, изготовленные в честь победы СКА в Кубке Гагарина-2015, две лимитированные модели часов Buran Aviator, выпущенные к 85-летию ЦСКА, и специальные часы Tissot, созданные по заказу Федерации хоккея России для победителей Евротура 2008 года.​

По информации ТАСС, стартовая цена золотой медали составляет 5 миллионов рублей. Начальная стоимость часов Hublot равна 1 миллиону рублей, моделей Buran Aviator — от 200 до 500 тысяч рублей, а часов Tissot — 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) продала на аукционе коньки, которые использовала на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пхенчхане. Уточнялось, что за коньки заплатили 330 тысяч рублей.