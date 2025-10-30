Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:42, 30 октября 2025Россия

Стало известно еще об одном бесследно пропавшем в зоне исчезновения Усольцевых россиянине

Shot: В 2019 году в зоне исчезновения семьи Усольцевых бесследно пропал грибник
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2019 году в районе Минской петли близ горы Буратинка в Красноярском крае пропал грибник — кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Еще об одном бесследно пропавшем в зоне исчезновения семьи Усольцевых стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, шесть лет назад пенсионер Владимир Ш. отправился с друзьями за грибами близ поселка Мина в Партизанском районе края и исчез. После этого его видели рыбаки — он вышел к ним из тайги, попросил оказать первую помощь, а когда услышал в лесу выстрелы, счел, что таким образом ему подают сигнал товарищи, и вернулся в чащу.

Следов россиянина так и не нашли. Его искали полгода, семья оставляла для него спасательные наборы с записками в разных участках тайги — все они оказались нетронутыми.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Массовую операцию по спасению приостановили 12 октября и возобновили в ограниченном формате спустя неделю. Поиск семьи пока не дал результатов. Выдвигались версии о бегстве Усольцевых за границу. Профессиональный спасатель, Герой России Владимир Легошин подтверждал, что семья могла скрыться. В версии исчезновения Усольцевых нашли несостыковки.

Позже выяснилось, что кроме Усольцевых в районе Буратинки пропал еще один человек — рыбак Станислав.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Российский генерал оценил боевые качества набранных на СВО заключенных

    Российского первокурсника нашли без признаков жизни рядом с открытой банкой натрия

    Побег россиянина от набитого валютой чемодана попал на видео

    Назван покупатель иностранных активов «Лукойла»

    В Китае заметили модернизированную «летающую парту»

    В российском городе при выгрузке мусора из кузова выпал труп

    Стало известно об окружении ВСУ в Купянске

    Названы безобидные на первый взгляд признаки опасных заболеваний

    Дибров после развода дал мужчинам совет для отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости