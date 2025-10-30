Стало известно еще об одном бесследно пропавшем в зоне исчезновения Усольцевых россиянине

Shot: В 2019 году в зоне исчезновения семьи Усольцевых бесследно пропал грибник

В 2019 году в районе Минской петли близ горы Буратинка в Красноярском крае пропал грибник — кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Еще об одном бесследно пропавшем в зоне исчезновения семьи Усольцевых стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, шесть лет назад пенсионер Владимир Ш. отправился с друзьями за грибами близ поселка Мина в Партизанском районе края и исчез. После этого его видели рыбаки — он вышел к ним из тайги, попросил оказать первую помощь, а когда услышал в лесу выстрелы, счел, что таким образом ему подают сигнал товарищи, и вернулся в чащу.

Следов россиянина так и не нашли. Его искали полгода, семья оставляла для него спасательные наборы с записками в разных участках тайги — все они оказались нетронутыми.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Массовую операцию по спасению приостановили 12 октября и возобновили в ограниченном формате спустя неделю. Поиск семьи пока не дал результатов. Выдвигались версии о бегстве Усольцевых за границу. Профессиональный спасатель, Герой России Владимир Легошин подтверждал, что семья могла скрыться. В версии исчезновения Усольцевых нашли несостыковки.

Позже выяснилось, что кроме Усольцевых в районе Буратинки пропал еще один человек — рыбак Станислав.