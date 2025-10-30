Дасаев отказался видеть смысл в присутствии Сафонова в ПСЖ

Ринат Дасаев отказался видеть смысл в присутствии Матвея Сафонова в ПСЖ

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил выступления россиянина Матвея Сафонова в составе парижского ПСЖ. Об этом сообщает Metaratings.

Экс-голкипер отказался видеть смысл в присутствии вратаря во французской команде. «Я не вижу смысла ему оставаться в ПСЖ. Я не знаю, какой у него контракт с клубом. Если он не может его расторгнуть, его попытаются отдать в аренду», — заявил Дасаев.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике оценил шансы Сафонова стать основным голкипером клуба. Он отметил, что нынешний первый номер команды Люка Шевалье не имеет гарантированного места в составе.

В нынешнем сезоне Сафонов не провел ни одного официального матча за ПСЖ. 26-летний россиянин перешел в парижский клуб из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.