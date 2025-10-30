Футболист академии «Манчестер Юнайтед» получил российское гражданство взамен британского

Футболист «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов получил спортивное гражданство России

Российский футболист академии «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов сменил британское спортивное гражданство на российское. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

Отмечается, что изменения зарегистрированы в системе FIFA. Это позволит россиянину играть за национальные молодежные команды России.

Ибрагимов имеет российское и британское гражданства. Футболист выступал за сборную Англии до 16 лет. Семья Ибрагимова переехала в Англию из Буйнакска, когда ему было 11. Российский футболист начинал карьеру в академии «Шеффилд Юнайтед».

Ибрагимов заключил первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед» в возрасте 17 лет. В нынешнем сезоне россиянин провел за клуб один матч и отличился одним голом.