Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:04, 30 октября 2025Спорт

Футболист академии «Манчестер Юнайтед» получил российское гражданство взамен британского

Футболист «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов получил спортивное гражданство России
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Matt Mcnulty / Getty Images

Российский футболист академии «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов сменил британское спортивное гражданство на российское. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

Отмечается, что изменения зарегистрированы в системе FIFA. Это позволит россиянину играть за национальные молодежные команды России.

Ибрагимов имеет российское и британское гражданства. Футболист выступал за сборную Англии до 16 лет. Семья Ибрагимова переехала в Англию из Буйнакска, когда ему было 11. Российский футболист начинал карьеру в академии «Шеффилд Юнайтед».

Ибрагимов заключил первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед» в возрасте 17 лет. В нынешнем сезоне россиянин провел за клуб один матч и отличился одним голом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

    Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

    Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

    Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости