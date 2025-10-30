Наука и техника
02:00, 30 октября 2025
Наука и техника

Google обманула пользователей Android

F-Droid: Google собралась запретить загрузку сторонних приложений на Android
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Разработчики приложений заявили, что корпорация Google окончательно запретит установку программ на Android-смартфоны в обход Google Play. Об этом сообщает издание Android Authority.

В конце августа в Google заявили, что с 2026 года каждый разработчик приложений должен будет пройти идентификацию. При этом неважно, распространяет ли он приложения через Google Play или сторонние источники. Представители альтернативного магазина приложений F-Droid предсказали, что Google окончательно убьет рынок сторонних приложений.

Они напомнили, что ранее в Google заявили, что сторонние способы загрузки приложений на смартфоны никуда не денутся. Эти заявления в F-Droid назвали «четкими, лаконичными, но ложными». По словам независимых разработчиков, Google пытается взять под свой контроль всех создателей приложений и сервисов и обманывает пользователей и создателей контента.

Также представители магазина заметили, что в заявлении Google под sideloading — процессом загрузки сторонних приложений — подразумевается что-то вредное и опасное. Однако это, по словам представителей F-Droid, не лазейка, а возможность. В заключении говорится, что Google обманывает своих пользователей — рекламирует Android как свободную систему, а затем собирается отключить им доступ к приложениям.

Ранее стало известно, что корпорация Samsung задержала выход обновления Android 16 для своих смартфонов. Инсайдер Тарун Ватс предположил, что фирма отложила выпуск апдейта до релиза Galaxy S26.

