Игравший в Чехии хоккеист КХЛ оценил роль русского языка в своей жизни

Хоккеист «Ак Барса» Яшкин: Сейчас русский язык для меня — номер один

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил роль русского языка в своей жизни. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Хоккейный борт», запись доступна на платформе VK Видео.

Хоккеист отметил, что почти все детство провел в Чехии и свободно владел чешским. «Я родился в Омске, но все детство провел в Чехии. В Чехию летаю реже — примерно раз в год. Уже начинаю забывать язык, потому что не использую его на практике, хотя раньше владел им в совершенстве. Сейчас русский язык для меня — номер один», — рассказал игрок клуба КХЛ.

Ранее Яшкин назвал условие, при котором для жизни хватит 30 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что для этого нужно жить на клубной базе и ничего себе не покупать.

32-летний хоккеист выступал за молодежную и основную сборную Чехии на международных турнирах. В июне 2023 года Яшкин подписал контракт с «Ак Барсом».