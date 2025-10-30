Из жизни
Самая красивая девушка России рассказала о подготовке к поездке на «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия» Анастасия Венза ежедневно тренируется перед «Мисс Вселенная»
«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза рассказала о том, как готовится к поездке на престижный международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «Мисс Россия».

22-летняя Венза, выигравшая титул самой красивой девушки страны в начале октября, сразу начала подготовку к поездке на «Мисс Вселенная». Она ежедневно тренировалась в зале, занималась дефиле, учила английский и проходила мастер-классы с ведущими экспертами индустрии красоты.

Для меня участие в «Мисс Вселенная» — невероятная честь и большая ответственность. Я чувствую волнение, вдохновение и радость от возможности представить свою страну на мировой сцене. Ожидаю новых знакомств, ярких эмоций и личного роста — ведь этот конкурс не только про внешнюю красоту, но и про внутренний свет

Анастасия Венза«Мисс Россия — 2025»

Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 21 ноября в Таиланде. В конкурсе примут участие 133 конкурсантки со всего мира.

Ранее сообщалось, что участницы конкурса «Мисс Россия» раскритиковали победительницу. В частности, Алиса Оганезова, представлявшая Краснодар, и больше десятка других конкурсанток написали в своих личных блогах, что Венза прибыла в санаторий для подготовки всего за неделю до церемонии награждения.

