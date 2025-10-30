Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:33, 30 октября 2025Спорт

Роднина оценила возможный отказ от трансляции Олимпиады-2026 в России

Роднина: Если Олимпиаду будут показывать, я ее буду смотреть
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможный отказ от трансляции в России зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

Роднина раскритиковала призывы отказаться от трансляции соревнований и отметила, что намерена смотреть Олимпиаду. «Нам же показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду? Что это за логика? Или всем можно, или всем нельзя. Если Олимпиаду будут показывать, то буду смотреть», — заявила она.

Ранее от трансляции Игр в России в случае недопуска россиян призвала отказаться депутат Госдумы Светлана Журова. «Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране», — заявила она.

На Игры-2026, которые пройдут в феврале, на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальные россияне отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета с конца февраля 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Российский генерал оценил боевые качества набранных на СВО заключенных

    Российского первокурсника нашли без признаков жизни рядом с открытой банкой натрия

    Побег россиянина от набитого валютой чемодана попал на видео

    Назван покупатель иностранных активов «Лукойла»

    В Китае заметили модернизированную «летающую парту»

    В российском городе при выгрузке мусора из кузова выпал труп

    Стало известно об окружении ВСУ в Купянске

    Названы безобидные на первый взгляд признаки опасных заболеваний

    Дибров после развода дал мужчинам совет для отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости