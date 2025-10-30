Роднина оценила возможный отказ от трансляции Олимпиады-2026 в России

Роднина: Если Олимпиаду будут показывать, я ее буду смотреть

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможный отказ от трансляции в России зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

Роднина раскритиковала призывы отказаться от трансляции соревнований и отметила, что намерена смотреть Олимпиаду. «Нам же показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду? Что это за логика? Или всем можно, или всем нельзя. Если Олимпиаду будут показывать, то буду смотреть», — заявила она.

Ранее от трансляции Игр в России в случае недопуска россиян призвала отказаться депутат Госдумы Светлана Журова. «Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране», — заявила она.

На Игры-2026, которые пройдут в феврале, на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальные россияне отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета с конца февраля 2022 года.