Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:42, 30 октября 2025Наука и техника

Российскую «Пиранью» и украинскую «Бабу-ягу» сравнили

«Известия»: «Пиранья-20» превосходит «Бабу-ягу» по скорости и маневренности
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российский дрон «Пиранья-20» превосходит украинскую «Бабу-ягу» по скорости и маневренности. Сравнение беспилотников газете «Известия» привел руководитель по связям с общественностью Симбирского конструкторского бюро (СКБ) Piranha.

По словам собеседника, «Баба-яга» из-за большой массы и массивной конструкции оказывается медленной и достаточно шумной мишенью, которую легко заметить издалека. Согласно СКБ, «Пиранья-20» быстрее и маневреннее украинского дрона, что «значительно повышает ее выживаемость и эффективность на поле боя».

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В августе на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» представитель СКБ Piranha заявил, что организация ежемесячно производит до 10 тысяч российских FPV-дронов мультироторного типа «Пиранья».

В июле газета сообщила, что российский гексакоптер «Горгона» производства компании «АвиаТехноЛаб» превосходит украинскую «Бабу-ягу» по скорости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Названы главные преимущества дачи

    Известный советский сатирик решил судиться за бани

    В Кремле напомнили о моратории на ядерные испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости