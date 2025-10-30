Российскую «Пиранью» и украинскую «Бабу-ягу» сравнили

«Известия»: «Пиранья-20» превосходит «Бабу-ягу» по скорости и маневренности

Российский дрон «Пиранья-20» превосходит украинскую «Бабу-ягу» по скорости и маневренности. Сравнение беспилотников газете «Известия» привел руководитель по связям с общественностью Симбирского конструкторского бюро (СКБ) Piranha.

По словам собеседника, «Баба-яга» из-за большой массы и массивной конструкции оказывается медленной и достаточно шумной мишенью, которую легко заметить издалека. Согласно СКБ, «Пиранья-20» быстрее и маневреннее украинского дрона, что «значительно повышает ее выживаемость и эффективность на поле боя».

В августе на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» представитель СКБ Piranha заявил, что организация ежемесячно производит до 10 тысяч российских FPV-дронов мультироторного типа «Пиранья».

В июле газета сообщила, что российский гексакоптер «Горгона» производства компании «АвиаТехноЛаб» превосходит украинскую «Бабу-ягу» по скорости.