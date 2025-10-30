В Кремле высказались о планах Путина на разговор с Трампом

Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа не планируется

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в данный момент не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, пока нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

23 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам президента, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако глава США не стал отвергать возможность встречи в будущем.

После этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение о встрече двух лидеров будет принято после подготовки ее содержания. «Что касается сроков и места встречи, безусловно, Будапешт прозвучал в публичной плоскости. Но мы говорили с первого дня, что главное — это содержание», — добавил дипломат.