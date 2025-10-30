Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 30 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Трампа о планах продавать нефть стране БРИКС

Депутат Алтухов усомнился в соглашении о поставке нефти США в Китай
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа часто носят риторический характер, а их реализация далека от конкретных действий, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал слова американского лидера о том, что Китай согласился покупать энергоносители у США.

«Упражнения Трампа в риторике все чаще не соответствуют конкретным действиям», — сказал Алтухов.

Он подчеркнул, что Россия играет одну из ключевых ролей на международном топливном рынке. Парламентарий отметил, что если США начнут поставлять топливные ресурсы на один рынок, то потеряют другой, потому что просто не смогут легко нарастить добычу. Сокращение предложения топлива неизбежно приведет к росту цен, пояснил Алтухов.

Исключение нас из цепочки поставок — это взвинтить цену на энергоносители. Это совершенно точно не в интересах китайских производителей. Китай продолжает диверсифицировать источники энергоснабжения, одновременно развивая внутренние возобновляемые источники энергии, чтобы повысить свою энергетическую безопасность

Сергей Алтуховдепутат

Ранее Трамп сообщил о том, что назревает очень масштабная сделка, предполагающая приобретение Китаем нефти и газа «у великого штата Аляска». Как уточнил глава Белого дома, министр энергетики США Крис Райт, министр внутренних дел США Дуг Бергам и американские энергетические команды вскоре проведут встречу, на которой обсудят подробности соответствующего торгового соглашения.

До этого стало известно, что в противостоянии с Китаем Трамп пошел на уступки. В частности, он снизил пошлины на импортные товары из КНР на десять процентных пунктов. Таким образом, если раньше речь шла о тарифе в 57 процентов, то теперь он опустился до 47 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Россиянам рассказали о лучшем времени для поездки в Китай

    Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости