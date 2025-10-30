Жулин дал совет Валиевой после неудачи в суде Швейцарии

Жулин пожелал Валиевой не обращать внимание на неудачу в суде Швейцарии

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин дал совет Камиле Валиевой, предпринявшей неудачную попытку добиться пересмотра решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации в Федеральном суде Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы сейчас пожелал Камиле стиснуть зубы, попытаться доказать, что она по-прежнему является лучшей фигуристкой планеты, и не обращать внимания на решения суда», — заявил Жулин. Он также отметил, что против Валиевой объединился весь Запад.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения CAS, оставив в силе вердикт о дисквалификации спортсменки. Согласно решению суда, Валиева должна компенсировать судебные расходы в размере 23 тысяч франков (около 2,3 миллиона рублей).

В январе 2024 года CAS отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).