10:24, 31 октября 2025Россия

Бесследно пропавшие в российской тайге супруги Усольцевы в последнее время не жили вместе

Анастасия Шейкина
Кадр: Telegram-канал 112

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы, которые бесследно исчезли в тайге Красноярского края в конце сентября, в последнее время не жили вместе. Об этом заявила журналистка aif.ru Анна Соколова, которая ведет расследование исчезновения Усольцевых, в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

Из последнего, что удалось выяснить, это то, что супруги жили не то чтобы в разных дома, а в разных городах. Так говорят соседи Ирины: Ирина жила в Сосновоборске с дочкой, а Сергей к ней приезжал из Железногорска, где жил в загородном доме

Анна Соколоважурналист

По ее словам, Усольцев приезжал к супруге Ирине с пятилетней дочкой раз в несколько дней. Как рассказали соседи, он привозил продукты и уезжал.

Ранее подруга Ирины Усольцевой Мария Шрайнер рассказала, что супруги хотели развестись. Чтобы понять, что им делать дальше, пара разъезжалась, однако потом все равно приняла решение быть вместе.

Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали, их поиски до сих пор не дали никаких результатов. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли помочь ходу расследования. Поиски россиян осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.

    Все новости