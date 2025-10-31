Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:33, 31 октября 2025Спорт

Отец играющего в академии МЮ уроженца Дагестана высказался о смене гражданства сыном

Отец Ибрагимова из МЮ не подтвердил, что сын взял российское гражданство
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Амир Ибрагимов (в центре)

Амир Ибрагимов (в центре). Фото: Matt Mcnulty / Getty Images

Черим Ибрагимов, отец футболиста академии «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Амира Ибрагимова, отреагировал на информацию о смене сыном спортивного гражданства с британского на российское. Об этом сообщает Odds.ru.

Он не подтвердил смену гражданства игроком. «На данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А дальше будет видно», — заявил Ибрагимов-старший.

Ранее о смене спортивного гражданства Ибрагимовым сообщил Telegram-канал Baza. Отмечалось, что изменения зарегистрированы в системе ФИФА. Это позволит уроженцу Дагестана играть за сборные команды России.

Ибрагимов имеет российское и британское гражданства. Футболист выступал за сборную Англии до 16 лет. Семья Ибрагимова переехала в Англию из Буйнакска, когда ему было 11.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    Женщина решилась на подтяжку живота и оказалась под угрозой потери конечностей

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Американский журналист раскрыл первый вопрос Трампа после покушения

    Российский гимнаст оценил объективность судейства на чемпионате мира-2025

    США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости