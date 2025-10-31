Отец играющего в академии МЮ уроженца Дагестана высказался о смене гражданства сыном

Отец Ибрагимова из МЮ не подтвердил, что сын взял российское гражданство

Черим Ибрагимов, отец футболиста академии «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Амира Ибрагимова, отреагировал на информацию о смене сыном спортивного гражданства с британского на российское. Об этом сообщает Odds.ru.

Он не подтвердил смену гражданства игроком. «На данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А дальше будет видно», — заявил Ибрагимов-старший.

Ранее о смене спортивного гражданства Ибрагимовым сообщил Telegram-канал Baza. Отмечалось, что изменения зарегистрированы в системе ФИФА. Это позволит уроженцу Дагестана играть за сборные команды России.

Ибрагимов имеет российское и британское гражданства. Футболист выступал за сборную Англии до 16 лет. Семья Ибрагимова переехала в Англию из Буйнакска, когда ему было 11.