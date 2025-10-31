Победа казахстанского теннисиста Бублика принесла россиянину 720 тысяч рублей

Победа Бублика над Фрицем принесла россиянину 720 тысяч рублей

Клиент букмекерской конторы (БК) поставил миллион рублей на победу казахстанского теннисиста Александра Бублика над американцем Тэйлором Фрицем в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Об этом сообщает Sport24.

Коэффициент на это событие составлял 1,72. Бублик одержал победу в двух сетах со счетом 7:6, 6:2 и вышел в финал соревнований.

Благодаря победе казахстанского теннисиста россиян получил 1,72 миллиона рублей. Из них 720 тысяч составили чистый выигрыш.

Ранее клиент БК стал миллионером благодаря ставке на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казахстанским «Барысом» и омским «Авангардом». Россиянин сделал ставку с коэффициентом 3,95 в размере 280 тысяч рублей перед третьим периодом. На тот момент «Авангард» вел со счетом 4:1. Клиент БК поставил на то, что «Барыс» проиграет с разницей не более, чем в две шайбы. Чистый выигрыш составил 826 тысяч рублей.