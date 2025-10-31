Похожих на пропавших в тайге Усольцевых заметили почти в 1000 километров от места пропажи

В Новосибирске заметили похожих на пропавших в тайге Ирину и Сергея Усольцевых

Людей, похожих на супругов Ирину и Сергея Усольцевых, которые бесследно исчезли в тайге Красноярского края более месяца назад вместе с пятилетней дочерью, заметили в Новосибирске. Об этом сообщили в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

В редакцию программы позвонила женщина, которая рассказала, что видела супругов Усольцевых живыми в Новосибирске. По ее словам, пара выглядела изнуренной, а рядом с ними не было пятилетней дочери. Никаких фото и видео подтверждений этой информации нет.

Новосибирск находится почти в тысяче километрах от поселка Кутурчин Красноярского края, откуда Усольцевы отправились в поход. В населенном пункте также зафиксировали последний сигнал телефона Сергея Усольцева.

Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали, их поиски до сих пор не дали никаких результатов. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли помочь ходу расследования. Поиски россиян осложняют различные погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.