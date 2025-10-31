Силовые структуры
18:02, 31 октября 2025Силовые структуры

Раскрыт грозящий блогерше Лизе Миллер срок

Блогерше Лизе Миллер грозит до семи лет колонии по делу о налогах
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @kto_takaya

Блогерше Лизе Миллер (наст. имя — Елизавета Батюта) грозит до семи лет колонии за уклонение от налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В отношении блогерши возбудили уголовное дело. По версии следствия, 2020-2022 годы блогерша не выплатила налоги на сумму более 130 миллионов рублей, часть из этой суммы она легализовала.

Девушка находится за пределами страны. Ее намерены объявить в розыск.

Ранее сообщалось, что блогер Александра Митрошина потребовала взыскать миллионы с обманувших ее адвокатов.

