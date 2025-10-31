Ценности
Решетова показала последствия уколов красоты

Модель Анастасия Решетова показала следы от уколов на кистях рук
Фото: @a.reshetova

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель, бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала последствия уколов красоты. Соответствующий кадр появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость запечатлела на фото следы от инъекций на кистях рук. Звезда пояснила, что намеревалась увлажнить и уплотнить кожу. «Никак не могу привыкнуть к этим пупырышкам, но хорошо, что это уходит за сутки», — написала она.

Ранее в октябре Анастасия Решетова рассказала о новом возлюбленном. Журналисты поинтересовались у 29-летней знаменитости, кто преподнес ей несколько огромных букетов красных роз.

