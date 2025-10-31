Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:40, 31 октября 2025Спорт

Тренер ЦСКА не получил подарок на день рождения и обрадовался

Тренер ЦСКА Челестини не получил галстук на день рождения и обрадовался
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что боялся получить на день рождения традиционный галстук. Его слова приводит ТАСС.

Челестини, которому 31 октября исполнилось 50 лет, отметил, что не получил подарок от команды и воспринял это как хороший знак для победы. «Галстук мне не подарили. Мне сказали, что это традиция здесь, я боялся, что мне подарят галстук. Меня поздравили, но ничего не подарили, значит, возможно, мы выиграем», — отметил тренер.

Челестини добавил, что лучший подарок, который ему преподнесли подопечные, это победа в матче. 31 октября ЦСКА одержал победу над нижегородским «Пари НН» со счетом 2:0 и заработал три очка, благодаря чему смог стать лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

Ранее Челестини раскрыл секрет общения с россиянами. Специалист заявил, что в общении с русскими людьми необходимо время, чтобы они впустили иностранца в свой мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взыскание долгов без суда, ограничение по сим-картам и контроль за оборотом спирта. С 1 ноября вступают в силу новые законы

    Захарова отреагировала на признание Протасевича о службе в белорусской разведке

    Гадалка сделала предсказание о судьбе Украины и вызвала скандал в сети

    Военкоры опровергли сообщения о попытках ВСУ контратаковать у Покровска

    Военных Тринидада и Тобаго привели в полную боевую готовность

    Кристина Асмус получила травмы во время исполнения трюков на съемках

    Украину предупредили о риске экономической катастрофы

    Депутат высказался о сносе памятника Пушкину в Одессе

    72-летней Елене Прокловой сделали предложение руки и сердца

    Эстонская компания установила плату за энергонезависимость от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости