Тренер ЦСКА не получил подарок на день рождения и обрадовался

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что боялся получить на день рождения традиционный галстук. Его слова приводит ТАСС.

Челестини, которому 31 октября исполнилось 50 лет, отметил, что не получил подарок от команды и воспринял это как хороший знак для победы. «Галстук мне не подарили. Мне сказали, что это традиция здесь, я боялся, что мне подарят галстук. Меня поздравили, но ничего не подарили, значит, возможно, мы выиграем», — отметил тренер.

Челестини добавил, что лучший подарок, который ему преподнесли подопечные, это победа в матче. 31 октября ЦСКА одержал победу над нижегородским «Пари НН» со счетом 2:0 и заработал три очка, благодаря чему смог стать лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

Ранее Челестини раскрыл секрет общения с россиянами. Специалист заявил, что в общении с русскими людьми необходимо время, чтобы они впустили иностранца в свой мир.