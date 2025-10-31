Россия
14:24, 31 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили поразившие США заявления Лаврова

Депутат Журова: Беседа Лаврова и Рубио по Украине могла касаться территорий
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Беседа главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио могла касаться принадлежности территорий в украинском конфликте. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее сообщалось, что в США были поражены «непримиримостью» министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время краткой встречи с американским госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Также телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств в середине октября был напряженным и Вашингтон решил отложить саммит президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

По мнению депутата, разговор между Лавровым и Рубио мог быть прежде всего о российских территориях и замороженных активах. Она напомнила, что Москва в вопросе границ с Украиной держит принципиальную позицию, потому что территории признаны российскими по Конституции.

«Наш президент и Лавров достаточно жестко озвучили позицию, но президент Владимир Зеленский ее не принимает. Трамп и Рубио, может быть, ее и приняли бы, но из-за позиции главы Украины этот затык все еще существует», — объяснила парламентарий.

Журова также отметила, что еще одной темой для обсуждения между Лавровым и Рубио могло быть расширение НАТО. По ее словам, у России в этом вопросе есть свои жесткие требования, от которых она не отступится.

Ранее стало известно, что Трамп пересмотрел свое отношение к поддержке Украины и вызвал беспокойство среди союзников в Европе. Отмечалось, что американский лидер теперь гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны.

