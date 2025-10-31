В России зафиксировали затяжной рост спроса на один вид машин

«Автостат»: Спрос на люксовые б/у машины в России растет шесть месяцев подряд

Спрос на подержанные люксовые автомобили в России растет шесть месяцев подряд. О затяжном увеличении интереса граждан к этому виду машин сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

По итогам сентября реализация б/у авто класса люкс в стране выросла на 22,7 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года. За отчетный период россияне приобрели в общей сложности 243 подобных автомобиля.

Лидером по объемам продаж в этом сегменте оказался Bentley. На долю этого бренда в первый месяц осени пришлось порядка 40 процентов всей реализации. В сентябре россияне приобрели 95 подержанных автомобилей подобной марки. На втором месте оказался Lamborghini с результатом в 45 проданных штук, а тройку лидеров замкнул Maserati (43 единицы). В топ-5 также вошли Rolls-Royce (42) и Ferrari (12).

Резкий рост спроса россиян фиксируется не только в сегменте б/у авто люкс-класса, но и в целом на относительно мощные подержанные автомобили. Все дело в грядущем повышении утильсбора на иномарки категории М1, вступление в силу которого власти по просьбе производителей отложили на начало зимы. С декабря конечная стоимость машин с мотором мощностью свыше 160 лошадиных сил начнет резко расти.

На этом фоне, объяснил глава по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов, россияне стали массово оформлять покупки заранее, чтобы сэкономить на растаможке. В результате импорт подержанных автомобилей в сентябре достиг двухлетнего максимума и составил 48,4 тысячи единиц. Практически весь импорт обеспечили физические лица.